Yeni Zelanda dolarından Japon yenine

Reel döviz kuru ile NZD → JPY çevirin

1.000 nzd
91.761 jpy

1.00000 NZD = 91.76110 JPY

16:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550551.075989.32231.453221.651670.94742518.3621
1 GBP1.1695211.2583104.4651.699591.931691.1080321.475
1 USD0.929450.794723183.0211.35071.535160.8805517.0667
1 INR0.01119540.009572550.012045110.01626940.01849120.01060640.205571

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

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NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Japon Yeni
1 NZD91.76110 JPY
5 NZD458.80550 JPY
10 NZD917.61100 JPY
20 NZD1835.22200 JPY
50 NZD4588.05500 JPY
100 NZD9176.11000 JPY
250 NZD22940.27500 JPY
500 NZD45880.55000 JPY
1000 NZD91761.10000 JPY
2000 NZD183522.20000 JPY
5000 NZD458805.50000 JPY
10000 NZD917611.00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Yeni Zelanda Doları
100 JPY1.08979 NZD
1000 JPY10.89790 NZD
1500 JPY16.34685 NZD
2000 JPY21.79580 NZD
3000 JPY32.69370 NZD
5000 JPY54.48950 NZD
5400 JPY58.84866 NZD
10000 JPY108.97900 NZD
15000 JPY163.46850 NZD
20000 JPY217.95800 NZD
25000 JPY272.44750 NZD
30000 JPY326.93700 NZD