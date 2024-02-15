Yeni Zelanda dolarından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile NZD → AUD çevirin

1.000 nzd
938,01 aud

1.00000 NZD = 0.93801 AUD

15:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.534330.7945650.9291583.02311.349950.88025150.045
1 AUD0.6517510.5178580.60557554.11030.879830.57370397.7918
1 GBP1.258551.9310311.16941104.4891.698981.10787188.839
1 EUR1.076251.651320.85513189.35361.452880.947375161.485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

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NZD → CAD

NZD → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Avustralya Doları
1 NZD0.93801 AUD
5 NZD4.69006 AUD
10 NZD9.38013 AUD
20 NZD18.76026 AUD
50 NZD46.90065 AUD
100 NZD93.80130 AUD
250 NZD234.50325 AUD
500 NZD469.00650 AUD
1000 NZD938.01300 AUD
2000 NZD1876.02600 AUD
5000 NZD4690.06500 AUD
10000 NZD9380.13000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Yeni Zelanda Doları
1 AUD1.06608 NZD
5 AUD5.33040 NZD
10 AUD10.66080 NZD
20 AUD21.32160 NZD
50 AUD53.30400 NZD
100 AUD106.60800 NZD
250 AUD266.52000 NZD
500 AUD533.04000 NZD
1000 AUD1066.08000 NZD
2000 AUD2132.16000 NZD
5000 AUD5330.40000 NZD
10000 AUD10660.80000 NZD