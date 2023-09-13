новозеландские доллары в австралийские доллары

Сконвертируйте NZD в AUD по реальному обменному курсу

1 000 nzd
920,21 aud

1.00000 NZD = 0.92021 AUD

Среднерыночный курс в 2:35 UTC
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График изменения обменного курса NZD к AUD

1 мин. назад 1 NZD → 0 AUD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860951.0750589.09751.45821.678720.9588518.537
1GBP1.1615111.2486103.4811.69361.949721.1137121.5295
1USD0.930150.800897182.87751.35641.561520.8919517.2429
1INR0.01122370.009663620.01206610.01636630.01884140.01076230.208053

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Как произвести расчет конвертации из из новозеландских долларов в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Новозеландский доллар / Австралийский доллар
1 NZD0.92021 AUD
5 NZD4.60103 AUD
10 NZD9.20206 AUD
20 NZD18.40412 AUD
50 NZD46.01030 AUD
100 NZD92.02060 AUD
250 NZD230.05150 AUD
500 NZD460.10300 AUD
1000 NZD920.20600 AUD
2000 NZD1840.41200 AUD
5000 NZD4601.03000 AUD
10000 NZD9202.06000 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Новозеландский доллар
1 AUD1.08671 NZD
5 AUD5.43355 NZD
10 AUD10.86710 NZD
20 AUD21.73420 NZD
50 AUD54.33550 NZD
100 AUD108.67100 NZD
250 AUD271.67750 NZD
500 AUD543.35500 NZD
1000 AUD1086.71000 NZD
2000 AUD2173.42000 NZD
5000 AUD5433.55000 NZD
10000 AUD10867.10000 NZD