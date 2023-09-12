Японская иена в австралийские доллары
Сконвертируйте JPY в AUD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса JPY к AUD
1 JPY = 0,01058 AUD
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Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс, предоставленный Reuters. Сравните наш обменный курс и комиссии с теми, что предлагают Western Union, ICICI Bank, WorldRemit и другие провайдеры.
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Как произвести расчет конвертации из японских йен в австралийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Австралийский доллар / Японская иена
|1 AUD
|94.49650 JPY
|5 AUD
|472.48250 JPY
|10 AUD
|944.96500 JPY
|20 AUD
|1889.93000 JPY
|50 AUD
|4724.82500 JPY
|100 AUD
|9449.65000 JPY
|250 AUD
|23624.12500 JPY
|500 AUD
|47248.25000 JPY
|1000 AUD
|94496.50000 JPY
|2000 AUD
|188993.00000 JPY
|5000 AUD
|472482.50000 JPY
|10000 AUD
|944965.00000 JPY