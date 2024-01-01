Как работает конвертер валют?

Конвертер валют Wise покажет вам стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать более 140 различных валют быстро и удобно.

Просто введите необходимую сумму в калькулятор валют выше. Выберите исходную валюту и валюту, в которую вы хотите конвертировать, и наш инструмент осуществит конвертацию валюты по среднерыночному обменному курсу (тому самому, который вы обычно видите в Google). При отправке денег с Wise мы используем тот же курс, который указывается в конвертере валют.