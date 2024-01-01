Конвертер валют
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|1 UAH в EUR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0232
|0,0238
|Низкий
|0,0223
|0,0223
|В среднем
|0,0229
|0,0232
|Изменить
|-3.53%
|-6.04%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 UAH к EUR
За последние 30 дней максимальный курс UAH к EUR составил 0,0232, а минимальный — 0,0223. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0229. Изменение курса UAH к EUR в процентном соотношении составило -3.53.
За последние 90 дней максимальный курс UAH к EUR составил 0,0238, а минимальный — 0,0223. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0232. Изменение курса UAH к EUR в процентном соотношении составило -6.04.
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Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как работает конвертер валют?
Конвертер валют Wise покажет вам стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать более 140 различных валют быстро и удобно.
Просто введите необходимую сумму в калькулятор валют выше. Выберите исходную валюту и валюту, в которую вы хотите конвертировать, и наш инструмент осуществит конвертацию валюты по среднерыночному обменному курсу (тому самому, который вы обычно видите в Google). При отправке денег с Wise мы используем тот же курс, который указывается в конвертере валют.
Как произвести расчет конвертации валют
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите необходимые вам валюты из выпадающего списка.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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