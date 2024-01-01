Конвертер валют

1 000 uah
22,26 eur

₴1,000 UAH = €0,02226 EUR

Среднерыночный курс в 13:04
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Wise

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1 UAH в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02320,0238
Низкий0,02230,0223
В среднем0,02290,0232
Изменить-3.53%-6.04%
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Соотношение 1 UAH к EUR

За последние 30 дней максимальный курс UAH к EUR составил 0,0232, а минимальный — 0,0223. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0229. Изменение курса UAH к EUR в процентном соотношении составило -3.53.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к EUR составил 0,0238, а минимальный — 0,0223. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0232. Изменение курса UAH к EUR в процентном соотношении составило -6.04.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,91583,6270,771,3411,36818,2111,485
1 EUR1,093191,3880,8421,4661,49519,9011,622
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2180,018
1 GBP1,2981,188108,54811,7411,77623,6381,927

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как работает конвертер валют?

Конвертер валют Wise покажет вам стоимость ваших денег в других валютах по реальному обменному курсу. Вы можете конвертировать более 140 различных валют быстро и удобно.

Просто введите необходимую сумму в калькулятор валют выше. Выберите исходную валюту и валюту, в которую вы хотите конвертировать, и наш инструмент осуществит конвертацию валюты по среднерыночному обменному курсу (тому самому, который вы обычно видите в Google). При отправке денег с Wise мы используем тот же курс, который указывается в конвертере валют.

Как произвести расчет конвертации валют

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите необходимые вам валюты из выпадающего списка.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.

Часто задаваемые вопросы об обменном курсе