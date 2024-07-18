Евро в российские рубли

Сконвертируйте EUR в RUB по реальному обменному курсу

1 000 eur
96 107,70 rub

€1,000 EUR = руб96,11 RUB

Среднерыночный курс в 14:45
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 EUR в RUBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий96,3782100,5520
Низкий89,741789,7417
В среднем94,475796,8041
Изменить4.83%-3.14%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EUR к RUB

За последние 30 дней максимальный курс EUR к RUB составил 96,3782, а минимальный — 89,7417. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 94,4757. Изменение курса EUR к RUB в процентном соотношении составило 4.83.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к RUB составил 100,5520, а минимальный — 89,7417. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 96,8041. Изменение курса EUR к RUB в процентном соотношении составило -3.14.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36983,6251,484156,523,928
1 GBP1,29811,1481,778108,5821,927203,2335,101
1 CHF1,1310,87111,54994,6031,679177,0694,444
1 CAD0,730,5620,645161,0641,084114,2942,868

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из евро в российские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и RUB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в RUB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

EUR в USD

EUR в GBP

EUR в CHF

EUR в CAD

EUR в INR

EUR в AUD

EUR в JPY

EUR в PLN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Российский рубль
1 EUR96,10770 RUB
5 EUR480,53850 RUB
10 EUR961,07700 RUB
20 EUR1 922,15400 RUB
50 EUR4 805,38500 RUB
100 EUR9 610,77000 RUB
250 EUR24 026,92500 RUB
500 EUR48 053,85000 RUB
1000 EUR96 107,70000 RUB
2000 EUR192 215,40000 RUB
5000 EUR480 538,50000 RUB
10000 EUR961 077,00000 RUB
Обменные курсы Российский рубль / Евро
1 RUB0,01041 EUR
5 RUB0,05202 EUR
10 RUB0,10405 EUR
20 RUB0,20810 EUR
50 RUB0,52025 EUR
100 RUB1,04050 EUR
250 RUB2,60125 EUR
500 RUB5,20250 EUR
1000 RUB10,40500 EUR
2000 RUB20,81000 EUR
5000 RUB52,02500 EUR
10000 RUB104,05000 EUR