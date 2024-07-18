Евро в польские злотые

Сконвертируйте EUR в PLN по реальному обменному курсу

1 000 eur
4 286,70 pln

€1,000 EUR = zł4,287 PLN

Среднерыночный курс в 14:43
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1 EUR в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,33864,3800
Низкий4,25404,2524
В среднем4,29464,2986
Изменить-1.19%-0.50%
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Соотношение 1 EUR к PLN

За последние 30 дней максимальный курс EUR к PLN составил 4,3386, а минимальный — 4,2540. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,2946. Изменение курса EUR к PLN в процентном соотношении составило -1.19.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к PLN составил 4,3800, а минимальный — 4,2524. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,2986. Изменение курса EUR к PLN в процентном соотношении составило -0.50.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,3783,6241,485156,5253,929
1 GBP1,29811,1481,778108,5471,928203,1775,101
1 CHF1,1310,87111,54994,5491,679176,9744,443
1 CAD0,730,5620,646161,0571,084114,2852,869

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Как произвести расчет конвертации из евро в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Польский злотый
1 EUR4,28670 PLN
5 EUR21,43350 PLN
10 EUR42,86700 PLN
20 EUR85,73400 PLN
50 EUR214,33500 PLN
100 EUR428,67000 PLN
250 EUR1 071,67500 PLN
500 EUR2 143,35000 PLN
1000 EUR4 286,70000 PLN
2000 EUR8 573,40000 PLN
5000 EUR21 433,50000 PLN
10000 EUR42 867,00000 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Евро
1 PLN0,23328 EUR
5 PLN1,16640 EUR
10 PLN2,33280 EUR
20 PLN4,66560 EUR
50 PLN11,66400 EUR
100 PLN23,32800 EUR
250 PLN58,32000 EUR
500 PLN116,64000 EUR
1000 PLN233,28000 EUR
2000 PLN466,56000 EUR
5000 PLN1 166,40000 EUR
10000 PLN2 332,80000 EUR