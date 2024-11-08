Австралийские доллары в польские злотые

Сконвертируйте AUD в PLN по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = zł2,657 PLN

Среднерыночный курс в 19:47
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График изменения обменного курса AUD к PLN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PLN
1 AUD в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,67582,6760
Низкий2,63042,5712
В среднем2,65012,6240
Изменение0.73%2.14%
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Соотношение 1 AUD к PLN

За последние 30 дней максимальный курс AUD к PLN составил 2,6758, а минимальный — 2,6304. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,6501. Изменение курса AUD к PLN в процентном соотношении составило 0.73.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к PLN составил 2,6760, а минимальный — 2,5712. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,6240. Изменение курса AUD к PLN в процентном соотношении составило 2.14.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3950,9341,679152,7651,3921,328
1 GBP1,2911108,9411,2052,167197,1971,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39111,798163,611,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Польский злотый
1 AUD2,65705 PLN
5 AUD13,28525 PLN
10 AUD26,57050 PLN
20 AUD53,14100 PLN
50 AUD132,85250 PLN
100 AUD265,70500 PLN
250 AUD664,26250 PLN
500 AUD1 328,52500 PLN
1000 AUD2 657,05000 PLN
2000 AUD5 314,10000 PLN
5000 AUD13 285,25000 PLN
10000 AUD26 570,50000 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Австралийский доллар
1 PLN0,37636 AUD
5 PLN1,88179 AUD
10 PLN3,76357 AUD
20 PLN7,52714 AUD
50 PLN18,81785 AUD
100 PLN37,63570 AUD
250 PLN94,08925 AUD
500 PLN188,17850 AUD
1000 PLN376,35700 AUD
2000 PLN752,71400 AUD
5000 PLN1 881,78500 AUD
10000 PLN3 763,57000 AUD