Австралийские доллары в доллары США

Сконвертируйте AUD в USD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = $0,6575 USD

Среднерыночный курс в 19:19
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса AUD к USD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

USD
1 AUD в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,67510,6919
Низкий0,65600,6560
В среднем0,66450,6718
Изменение-2.09%0.05%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AUD к USD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к USD составил 0,6751, а минимальный — 0,6560. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6645. Изменение курса AUD к USD в процентном соотношении составило -2.09.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к USD составил 0,6919, а минимальный — 0,6560. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6718. Изменение курса AUD к USD в процентном соотношении составило 0.05.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AUD к USD

Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,390,9341,679152,7251,3921,328
1 GBP1,2911108,9431,2052,167197,161,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39511,798163,591,4911,423

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Доллар США
1 AUD0,65745 USD
5 AUD3,28725 USD
10 AUD6,57450 USD
20 AUD13,14900 USD
50 AUD32,87250 USD
100 AUD65,74500 USD
250 AUD164,36250 USD
500 AUD328,72500 USD
1000 AUD657,45000 USD
2000 AUD1 314,90000 USD
5000 AUD3 287,25000 USD
10000 AUD6 574,50000 USD
Обменные курсы Доллар США / Австралийский доллар
1 USD1,52103 AUD
5 USD7,60515 AUD
10 USD15,21030 AUD
20 USD30,42060 AUD
50 USD76,05150 AUD
100 USD152,10300 AUD
250 USD380,25750 AUD
500 USD760,51500 AUD
1000 USD1 521,03000 AUD
2000 USD3 042,06000 AUD
5000 USD7 605,15000 AUD
10000 USD15 210,30000 AUD