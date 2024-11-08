Австралийские доллары в японские иены
Сконвертируйте AUD в JPY по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса AUD к JPY
1 AUD = 100,38600 JPY
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|1 AUD в JPY
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|101,3620
|101,3620
|Низкий
|99,5132
|94,4232
|В среднем
|100,4909
|98,6729
|Изменение
|0.21%
|4.18%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AUD к JPY
За последние 30 дней максимальный курс AUD к JPY составил 101,3620, а минимальный — 99,5132. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 100,4909. Изменение курса AUD к JPY в процентном соотношении составило 0.21.
За последние 90 дней максимальный курс AUD к JPY составил 101,3620, а минимальный — 94,4232. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 98,6729. Изменение курса AUD к JPY в процентном соотношении составило 4.18.
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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в японские иены
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
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|Обменные курсы Австралийский доллар / Японская иена
|1 AUD
|100,38600 JPY
|5 AUD
|501,93000 JPY
|10 AUD
|1 003,86000 JPY
|20 AUD
|2 007,72000 JPY
|50 AUD
|5 019,30000 JPY
|100 AUD
|10 038,60000 JPY
|250 AUD
|25 096,50000 JPY
|500 AUD
|50 193,00000 JPY
|1000 AUD
|100 386,00000 JPY
|2000 AUD
|200 772,00000 JPY
|5000 AUD
|501 930,00000 JPY
|10000 AUD
|1 003 860,00000 JPY