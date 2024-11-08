Австралийские доллары в японские иены

Сконвертируйте AUD в JPY по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = ¥100,4 JPY

Среднерыночный курс в 19:34
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График изменения обменного курса AUD к JPY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JPY
1 AUD в JPYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий101,3620101,3620
Низкий99,513294,4232
В среднем100,490998,6729
Изменение0.21%4.18%
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Соотношение 1 AUD к JPY

За последние 30 дней максимальный курс AUD к JPY составил 101,3620, а минимальный — 99,5132. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 100,4909. Изменение курса AUD к JPY в процентном соотношении составило 0.21.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к JPY составил 101,3620, а минимальный — 94,4232. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 98,6729. Изменение курса AUD к JPY в процентном соотношении составило 4.18.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3810,9341,68152,761,3921,329
1 GBP1,2911108,9061,2052,168197,161,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,3511,798163,571,491,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в японские иены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Японская иена
1 AUD100,38600 JPY
5 AUD501,93000 JPY
10 AUD1 003,86000 JPY
20 AUD2 007,72000 JPY
50 AUD5 019,30000 JPY
100 AUD10 038,60000 JPY
250 AUD25 096,50000 JPY
500 AUD50 193,00000 JPY
1000 AUD100 386,00000 JPY
2000 AUD200 772,00000 JPY
5000 AUD501 930,00000 JPY
10000 AUD1 003 860,00000 JPY
Обменные курсы Японская иена / Австралийский доллар
100 JPY0,99615 AUD
1000 JPY9,96153 AUD
1500 JPY14,94230 AUD
2000 JPY19,92306 AUD
3000 JPY29,88459 AUD
5000 JPY49,80765 AUD
5400 JPY53,79226 AUD
10000 JPY99,61530 AUD
15000 JPY149,42295 AUD
20000 JPY199,23060 AUD
25000 JPY249,03825 AUD
30000 JPY298,84590 AUD