Австралийские доллары в канадские доллары
Сконвертируйте AUD в CAD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса AUD к CAD
1 AUD = 0,91493 CAD
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|1 AUD в CAD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,9292
|0,9354
|Низкий
|0,9128
|0,9023
|В среднем
|0,9201
|0,9177
|Изменение
|-0.64%
|1.39%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AUD к CAD
За последние 30 дней максимальный курс AUD к CAD составил 0,9292, а минимальный — 0,9128. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9201. Изменение курса AUD к CAD в процентном соотношении составило -0.64.
За последние 90 дней максимальный курс AUD к CAD составил 0,9354, а минимальный — 0,9023. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9177. Изменение курса AUD к CAD в процентном соотношении составило 1.39.
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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в канадские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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