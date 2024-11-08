Австралийские доллары в канадские доллары

Сконвертируйте AUD в CAD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = C$0,9149 CAD

Среднерыночный курс в 19:14
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График изменения обменного курса AUD к CAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CAD
1 AUD в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,92920,9354
Низкий0,91280,9023
В среднем0,92010,9177
Изменение-0.64%1.39%
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Соотношение 1 AUD к CAD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к CAD составил 0,9292, а минимальный — 0,9128. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9201. Изменение курса AUD к CAD в процентном соотношении составило -0.64.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к CAD составил 0,9354, а минимальный — 0,9023. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9177. Изменение курса AUD к CAD в процентном соотношении составило 1.39.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3940,9341,679152,7351,3921,328
1 GBP1,2911108,9361,2052,167197,151,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,38211,798163,571,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Канадский доллар
1 AUD0,91493 CAD
5 AUD4,57466 CAD
10 AUD9,14933 CAD
20 AUD18,29866 CAD
50 AUD45,74665 CAD
100 AUD91,49330 CAD
250 AUD228,73325 CAD
500 AUD457,46650 CAD
1000 AUD914,93300 CAD
2000 AUD1 829,86600 CAD
5000 AUD4 574,66500 CAD
10000 AUD9 149,33000 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Австралийский доллар
1 CAD1,09298 AUD
5 CAD5,46490 AUD
10 CAD10,92980 AUD
20 CAD21,85960 AUD
50 CAD54,64900 AUD
100 CAD109,29800 AUD
250 CAD273,24500 AUD
500 CAD546,49000 AUD
1000 CAD1 092,98000 AUD
2000 CAD2 185,96000 AUD
5000 CAD5 464,90000 AUD
10000 CAD10 929,80000 AUD