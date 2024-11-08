Австралийские доллары в сингапурские доллары

Сконвертируйте AUD в SGD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = S$0,8731 SGD

Среднерыночный курс в 19:50
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График изменения обменного курса AUD к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 AUD в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,88090,8895
Низкий0,86790,8677
В среднем0,87500,8777
Изменение-0.56%0.36%
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Соотношение 1 AUD к SGD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к SGD составил 0,8809, а минимальный — 0,8679. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8750. Изменение курса AUD к SGD в процентном соотношении составило -0.56.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к SGD составил 0,8895, а минимальный — 0,8677. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8777. Изменение курса AUD к SGD в процентном соотношении составило 0.36.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3940,9341,679152,7551,3921,328
1 GBP1,2911108,9441,2052,168197,1911,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39411,799163,611,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Сингапурский доллар
1 AUD0,87313 SGD
5 AUD4,36563 SGD
10 AUD8,73125 SGD
20 AUD17,46250 SGD
50 AUD43,65625 SGD
100 AUD87,31250 SGD
250 AUD218,28125 SGD
500 AUD436,56250 SGD
1000 AUD873,12500 SGD
2000 AUD1 746,25000 SGD
5000 AUD4 365,62500 SGD
10000 AUD8 731,25000 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Австралийский доллар
1 SGD1,14531 AUD
5 SGD5,72655 AUD
10 SGD11,45310 AUD
20 SGD22,90620 AUD
50 SGD57,26550 AUD
100 SGD114,53100 AUD
250 SGD286,32750 AUD
500 SGD572,65500 AUD
1000 SGD1 145,31000 AUD
2000 SGD2 290,62000 AUD
5000 SGD5 726,55000 AUD
10000 SGD11 453,10000 AUD