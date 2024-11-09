Чешские кроны в сингапурские доллары

Сконвертируйте CZK в SGD по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = S$0,05621 SGD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 CZK в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05670,0582
Низкий0,05620,0562
В среднем0,05650,0571
Изменение-0.24%-1.83%
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Соотношение 1 CZK к SGD

За последние 30 дней максимальный курс CZK к SGD составил 0,0567, а минимальный — 0,0562. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0565. Изменение курса CZK к SGD в процентном соотношении составило -0.24.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к SGD составил 0,0582, а минимальный — 0,0562. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0571. Изменение курса CZK к SGD в процентном соотношении составило -1.83.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Сингапурский доллар
1 CZK0,05621 SGD
5 CZK0,28104 SGD
10 CZK0,56209 SGD
20 CZK1,12418 SGD
50 CZK2,81045 SGD
100 CZK5,62089 SGD
250 CZK14,05223 SGD
500 CZK28,10445 SGD
1000 CZK56,20890 SGD
2000 CZK112,41780 SGD
5000 CZK281,04450 SGD
10000 CZK562,08900 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Чешская крона
1 SGD17,79080 CZK
5 SGD88,95400 CZK
10 SGD177,90800 CZK
20 SGD355,81600 CZK
50 SGD889,54000 CZK
100 SGD1 779,08000 CZK
250 SGD4 447,70000 CZK
500 SGD8 895,40000 CZK
1000 SGD17 790,80000 CZK
2000 SGD35 581,60000 CZK
5000 SGD88 954,00000 CZK
10000 SGD177 908,00000 CZK