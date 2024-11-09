Чешские кроны в сингапурские доллары
Сконвертируйте CZK в SGD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса CZK к SGD
1 CZK = 0,05621 SGD
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 CZK в SGD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0567
|0,0582
|Низкий
|0,0562
|0,0562
|В среднем
|0,0565
|0,0571
|Изменение
|-0.24%
|-1.83%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CZK к SGD
За последние 30 дней максимальный курс CZK к SGD составил 0,0567, а минимальный — 0,0562. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0565. Изменение курса CZK к SGD в процентном соотношении составило -0.24.
За последние 90 дней максимальный курс CZK к SGD составил 0,0582, а минимальный — 0,0562. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0571. Изменение курса CZK к SGD в процентном соотношении составило -1.83.
Сравните цены за перевод денег за границу
У наших ведущих конкурентов есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссии, они взимают с вас деньги дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс. Сравните наш обменный курс и комиссии с тем, что предлагают наши конкуренты, и посмотрите на разницу сами.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чешских крон в сингапурские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Сингапурский доллар / Чешская крона
|1 SGD
|17,79080 CZK
|5 SGD
|88,95400 CZK
|10 SGD
|177,90800 CZK
|20 SGD
|355,81600 CZK
|50 SGD
|889,54000 CZK
|100 SGD
|1 779,08000 CZK
|250 SGD
|4 447,70000 CZK
|500 SGD
|8 895,40000 CZK
|1000 SGD
|17 790,80000 CZK
|2000 SGD
|35 581,60000 CZK
|5000 SGD
|88 954,00000 CZK
|10000 SGD
|177 908,00000 CZK