Британский фунт стерлингов (GBP)
Британский фунт стерлингов — это официальная валюта Великобритании. Он является четвертой наиболее торгуемой валютой в мире после доллара США, японской иены и евро, и третьей резервной. Также это старейшая существующая на сегодняшний день валюта.
Название валюты
Британский фунт стерлингов
Символ валюты
£
Обменный курс для GBP
|USD
|EUR
|INR
|AUD
|JPY
|CAD
|CHF
|NZD
|Из GBP
|1.29825
|1.18835
|108.57100
|1.92776
|203.05300
|1.77607
|1.14731
|2.13739
|В GBP
|0.77027
|0.84150
|0.00921
|0.51874
|0.00492
|0.56304
|0.87160
|0.46786
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