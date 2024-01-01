Британский фунт стерлингов (GBP)

Британский фунт стерлингов — это официальная валюта Великобритании. Он является четвертой наиболее торгуемой валютой в мире после доллара США, японской иены и евро, и третьей резервной. Также это старейшая существующая на сегодняшний день валюта.

Название валюты

Британский фунт стерлингов

£

Обменный курс для GBP

 USD EUR INR AUD JPY CAD CHF NZD
Из GBP1.29825 1.18835 108.57100 1.92776 203.05300 1.77607 1.14731 2.13739
В GBP0.77027 0.84150 0.00921 0.51874 0.00492 0.56304 0.87160 0.46786

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