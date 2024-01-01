Новозеландский доллар (NZD)
Новозеландский доллар — это официальная валюта Новой Зеландии. Код валюты — NZD; символ — $ или NZ$. Неофициально валюту называют 'киви' или 'бак'. Киви это эндемичная для Новой Зеландии птица, которая изображена на однодолларовой монете. Также так называют самих новозеландцев.
Название валюты
Новозеландский доллар
Символ валюты
$
Обменный курс для NZD
|USD
|AUD
|GBP
|EUR
|INR
|CAD
|CHF
|JPY
|Из NZD
|0.60725
|0.90177
|0.46792
|0.55601
|50.78670
|0.83099
|0.53678
|95.00730
|В NZD
|1.64677
|1.10893
|2.13709
|1.79852
|0.01969
|1.20338
|1.86297
|0.01053
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