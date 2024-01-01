Новозеландский доллар (NZD)

Новозеландский доллар — это официальная валюта Новой Зеландии. Код валюты — NZD; символ — $ или NZ$. Неофициально валюту называют 'киви' или 'бак'. Киви это эндемичная для Новой Зеландии птица, которая изображена на однодолларовой монете. Также так называют самих новозеландцев.

Название валюты

Новозеландский доллар

$

Обменный курс для NZD

 USD AUD GBP EUR INR CAD CHF JPY
Из NZD0.60725 0.90177 0.46792 0.55601 50.78670 0.83099 0.53678 95.00730
В NZD1.64677 1.10893 2.13709 1.79852 0.01969 1.20338 1.86297 0.01053

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