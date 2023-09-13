новозеландские доллары в азербайджанские манаты

Сконвертируйте NZD в AZN по реальному обменному курсу

1 000 nzd
1 001,81 azn

1.00000 NZD = 1.00181 AZN

Среднерыночный курс в 2:35 UTC
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График изменения обменного курса NZD к AZN

1 мин. назад 1 NZD → 0 AZN
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860951.0750589.09751.45821.678720.9588518.537
1GBP1.1615111.2486103.4811.69361.949721.1137121.5295
1USD0.930150.800897182.87751.35641.561520.8919517.2429
1INR0.01122370.009663620.01206610.01636630.01884140.01076230.208053

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Как произвести расчет конвертации из из новозеландских долларов в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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plane
Обменные курсы Новозеландский доллар / Азербайджанский манат
1 NZD1.00181 AZN
5 NZD5.00905 AZN
10 NZD10.01810 AZN
20 NZD20.03620 AZN
50 NZD50.09050 AZN
100 NZD100.18100 AZN
250 NZD250.45250 AZN
500 NZD500.90500 AZN
1000 NZD1001.81000 AZN
2000 NZD2003.62000 AZN
5000 NZD5009.05000 AZN
10000 NZD10018.10000 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Новозеландский доллар
1 AZN0.99819 NZD
5 AZN4.99097 NZD
10 AZN9.98193 NZD
20 AZN19.96386 NZD
50 AZN49.90965 NZD
100 AZN99.81930 NZD
250 AZN249.54825 NZD
500 AZN499.09650 NZD
1000 AZN998.19300 NZD
2000 AZN1996.38600 NZD
5000 AZN4990.96500 NZD
10000 AZN9981.93000 NZD