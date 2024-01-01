Канадский доллар (CAD)

Канадский доллар — это официальная валюта Канады. Он имеет статус пятой самой распространенной резервной валюты в мире. Код валюты — CAD; символ — $. Валюта издается Банком Канады, и печатается Canadian Bank Note Company в Оттаве. Канадский доллар является необеспеченной валюты.

Название валюты

Канадский доллар

C$

Обменный курс для CAD

 USD INR EUR GBP PKR AUD CNY PHP
Из CAD0.73097 61.13040 0.66929 0.56308 203.20900 1.08525 5.30573 42.64620
В CAD1.36805 0.01636 1.49412 1.77593 0.00492 0.92145 0.18848 0.02345

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Названиеканадский доллар (CAD)
СимволC$
Разменная единицаЦент (1/100 доллара)
Символ разменной единицы¢
Часто исп. банкноты$5, $10, $20, $50, $100
Часто исп. монеты1¢, 5¢, 10¢, 25¢, $1, $2
Центральный банкБанк Канады
Где используетсяКанада

канадский доллар (CAD): таблица фактов

Канадский доллар (CAD) занимает пятое место среди наиболее активно торгуемых валют на рынке Форекс, привлекая значительный интерес как со стороны учреждений, так и со стороны частных лиц. Эту валюту часто также называют Loonie, Buck, Huard и Piastre (на французском языке). Канадский доллар имеет статус резервной валюты в нескольких центральных банках. Этот статус товарной валюты связан со значительными объемами экспорта сырья, осуществляемого Канадой.

Культурный символизм

На канадских банкнотах, украшенных национальными символами и важными образами, изображена природная красота страны, исторические деятели и наследие коренных народов. Каждая банкнота рассказывает историю, отражающую культурное разнообразие Канады и природные ландшафты.

Под надзором Банка Канады

Стабильность и стоимость канадского доллара контролируются Банком Канады. Появление валюты в Канаде восходит к началу 1660-х годов, когда прибывшие в регион французские поселенцы ввели в обиход монеты. Банкноты первоначально были выпущены в 1821 году Монреальским банком, быстро получив известность в качестве основного метода транзакции.

В 1841 году, когда провинция Канада находилась под британским правлением, в качестве валюты был введен канадский фунт. Однако к 1858 году канадский доллар заменил фунт, выровняв его стоимость с долларом США. Во время этого перехода как доллары США, так и британские золотые соверены принимались в границах Канады в качестве законного платежного средства.

После Канадской конфедерации правительство инициировало децимализацию валюты (то есть переход к десятичной денежной системе), выпустив новый набор монет в Доминионе Канада. Создание Банка Канады в 1934 году ознаменовало появление банкнот, введенных годом позже. Примечательно, что первая монета луни (Loonie) вошла в обращение в 1987 году, а затем в 1996 году была введена монета в два доллара, обычно называемая туни (Toonie). Другие значительное событие в истории канадского доллара имело место в 2011 году, когда Центральный банк Канады запустил новую серию банкнот, напечатанных на полимерном материале.

Будущая траектория

Траектория канадского доллара отражает стремление Канады к экономическому росту и устойчивости. Адаптивность валюты к меняющемуся финансовому климату и ее устойчивость служат хорошим знаком для будущих экономических устремлений Канады.

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