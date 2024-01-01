Канадский доллар (CAD)
Канадский доллар — это официальная валюта Канады. Он имеет статус пятой самой распространенной резервной валюты в мире. Код валюты — CAD; символ — $. Валюта издается Банком Канады, и печатается Canadian Bank Note Company в Оттаве. Канадский доллар является необеспеченной валюты.
Название валюты
Канадский доллар
Символ валюты
C$
Обменный курс для CAD
|USD
|INR
|EUR
|GBP
|PKR
|AUD
|CNY
|PHP
|Из CAD
|0.73097
|61.13040
|0.66929
|0.56308
|203.20900
|1.08525
|5.30573
|42.64620
|В CAD
|1.36805
|0.01636
|1.49412
|1.77593
|0.00492
|0.92145
|0.18848
|0.02345
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|Название
|канадский доллар (CAD)
|Символ
|C$
|Разменная единица
|Цент (1/100 доллара)
|Символ разменной единицы
|¢
|Часто исп. банкноты
|$5, $10, $20, $50, $100
|Часто исп. монеты
|1¢, 5¢, 10¢, 25¢, $1, $2
|Центральный банк
|Банк Канады
|Где используется
|Канада
канадский доллар (CAD): таблица фактовКанадский доллар (CAD) занимает пятое место среди наиболее активно торгуемых валют на рынке Форекс, привлекая значительный интерес как со стороны учреждений, так и со стороны частных лиц. Эту валюту часто также называют Loonie, Buck, Huard и Piastre (на французском языке). Канадский доллар имеет статус резервной валюты в нескольких центральных банках. Этот статус товарной валюты связан со значительными объемами экспорта сырья, осуществляемого Канадой.
Культурный символизмНа канадских банкнотах, украшенных национальными символами и важными образами, изображена природная красота страны, исторические деятели и наследие коренных народов. Каждая банкнота рассказывает историю, отражающую культурное разнообразие Канады и природные ландшафты.
Под надзором Банка Канады
Стабильность и стоимость канадского доллара контролируются Банком Канады. Появление валюты в Канаде восходит к началу 1660-х годов, когда прибывшие в регион французские поселенцы ввели в обиход монеты. Банкноты первоначально были выпущены в 1821 году Монреальским банком, быстро получив известность в качестве основного метода транзакции.
В 1841 году, когда провинция Канада находилась под британским правлением, в качестве валюты был введен канадский фунт. Однако к 1858 году канадский доллар заменил фунт, выровняв его стоимость с долларом США. Во время этого перехода как доллары США, так и британские золотые соверены принимались в границах Канады в качестве законного платежного средства.
После Канадской конфедерации правительство инициировало децимализацию валюты (то есть переход к десятичной денежной системе), выпустив новый набор монет в Доминионе Канада. Создание Банка Канады в 1934 году ознаменовало появление банкнот, введенных годом позже. Примечательно, что первая монета луни (Loonie) вошла в обращение в 1987 году, а затем в 1996 году была введена монета в два доллара, обычно называемая туни (Toonie). Другие значительное событие в истории канадского доллара имело место в 2011 году, когда Центральный банк Канады запустил новую серию банкнот, напечатанных на полимерном материале.