Под надзором Банка Канады

Стабильность и стоимость канадского доллара контролируются Банком Канады. Появление валюты в Канаде восходит к началу 1660-х годов, когда прибывшие в регион французские поселенцы ввели в обиход монеты. Банкноты первоначально были выпущены в 1821 году Монреальским банком, быстро получив известность в качестве основного метода транзакции.

В 1841 году, когда провинция Канада находилась под британским правлением, в качестве валюты был введен канадский фунт. Однако к 1858 году канадский доллар заменил фунт, выровняв его стоимость с долларом США. Во время этого перехода как доллары США, так и британские золотые соверены принимались в границах Канады в качестве законного платежного средства.

После Канадской конфедерации правительство инициировало децимализацию валюты (то есть переход к десятичной денежной системе), выпустив новый набор монет в Доминионе Канада. Создание Банка Канады в 1934 году ознаменовало появление банкнот, введенных годом позже. Примечательно, что первая монета луни (Loonie) вошла в обращение в 1987 году, а затем в 1996 году была введена монета в два доллара, обычно называемая туни (Toonie). Другие значительное событие в истории канадского доллара имело место в 2011 году, когда Центральный банк Канады запустил новую серию банкнот, напечатанных на полимерном материале.