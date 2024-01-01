Канадские доллары в узбекские сомы

Сконвертируйте CAD в UZS по реальному обменному курсу

C$1,000 CAD = so'm9 208 UZS

Среднерыночный курс в 19:23
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График изменения обменного курса CAD к UZS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UZS
1 CAD в UZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9 320,13009 499,9400
Низкий9 169,67009 169,6700
В среднем9 244,21179 318,7151
Изменение-1.20%0.05%
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Соотношение 1 CAD к UZS

За последние 30 дней максимальный курс CAD к UZS составил 9 320,1300, а минимальный — 9 169,6700. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9 244,2117. Изменение курса CAD к UZS в процентном соотношении составило -1.20.

За последние 90 дней максимальный курс CAD к UZS составил 9 499,9400, а минимальный — 9 169,6700. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9 318,7151. Изменение курса CAD к UZS в процентном соотношении составило 0.05.

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Популярные валюты

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD184,390,9340,775277,951,5217,18558,463
1 INR0,01210,0110,0093,2940,0180,0850,693
1 EUR1,07190,37810,83297,6711,6297,69462,611
1 GBP1,291108,9271,2051358,7641,9639,27375,461

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Как произвести расчет конвертации из канадских долларов в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CAD из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CAD в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для канадский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Канадский доллар / Узбекский сом
1 CAD9 208,05000 UZS
5 CAD46 040,25000 UZS
10 CAD92 080,50000 UZS
20 CAD184 161,00000 UZS
50 CAD460 402,50000 UZS
100 CAD920 805,00000 UZS
250 CAD2 302 012,50000 UZS
500 CAD4 604 025,00000 UZS
1000 CAD9 208 050,00000 UZS
2000 CAD18 416 100,00000 UZS
5000 CAD46 040 250,00000 UZS
10000 CAD92 080 500,00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Канадский доллар
1 UZS0,00011 CAD
5 UZS0,00054 CAD
10 UZS0,00109 CAD
20 UZS0,00217 CAD
50 UZS0,00543 CAD
100 UZS0,01086 CAD
250 UZS0,02715 CAD
500 UZS0,05430 CAD
1000 UZS0,10860 CAD
2000 UZS0,21720 CAD
5000 UZS0,54301 CAD
10000 UZS1,08601 CAD