Юань на мировой бирже

В период контролируемой экономики китайский юань был привязан к нереалистичным обменным курсам, что привело к жесткому валютному регулированию. Когда экономика Китая начала открываться в 1978 году, юань в основном использовался внутри страны, в результате чего иностранцы начали использовать обменные сертификаты, что способствовало процветанию черного рынка.

С 1997 по 2005 год китайское правительство установило обменный курс юаня к доллару США в размере приблизительно 8,3 юаня за 1 доллар США. В 2005 году был введен более гибкий механизм обменного курса, скорректировший курс до 8,1 юаня за 1 доллар США. В 2009 году Китай инициировал пилотную программу, позволяющую определенным предприятиям в таких регионах, как Гуандун и Шанхай, вести торговлю с партнерами в Гонконге, Макао и отдельных странах. Эта программа затем стала действовать по всей стране и на международном уровне. Кроме того, Китай заключил прямые валютные торговые соглашения с Австралией, Японией, Таиландом, Россией и Вьетнамом, что позволило избавиться от необходимости конвертации в доллар США. В настоящее время стоимость юаня определяется управляемым плавающим курсом, определяемым корзиной иностранных валют.