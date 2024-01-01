Китайский юань RMB (CNY)
Китайский юань — это официальная валюта Китая. Технически, юань это базовая единица валюты женьминьби (RMB), но иногда используется, как синоним женьминьби.
Название валюты
Китайский юань RMB
Символ валюты
¥
Обменный курс для CNY
|USD
|HKD
|CAD
|EUR
|GBP
|AUD
|INR
|SGD
|Из CNY
|0.13777
|1.07582
|0.18848
|0.12615
|0.10613
|0.20454
|11.52160
|0.18478
|В CNY
|7.25850
|0.92952
|5.30573
|7.92737
|9.42262
|4.88896
|0.08679
|5.41174
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|Название
|китайский юань (CNY)
|Символ
|¥
|Разменная единица
|Цзяо (1/10 юаня)
|Символ разменной единицы
|角
|Часто исп. банкноты
|¥1, ¥5, ¥10, ¥20, ¥100
|Часто исп. монеты
|¥1, ¥5, 10, 50 Jiao
|Центральный банк
|Народный банк Китая (НБК)
|Где используется
|Китай
китайский юань (CNY): таблица фактов
Официальной валютой Китая является китайский юань, который люди также называют ренминби. Обменный курс юаня к доллару США является наиболее широко используемым. Код валюты китайского юаня — CNY, символ — ¥.
Происхождение китайской валюты
Датируемая более чем 3000 лет, китайская валюта уходит своими корнями как в Древний, так и в Имперский Китай. В 1914 году Китайская Республика установила серебряный доллар в качестве своей официальной валюты, затем в 1930-х годах были введены также медные, фэнь, и никелевые монеты. Однако возросшая стоимость серебра привела к отказу от серебряного стандарта. Затем, в 1935 году, была введена новая валюта под названием фаби.
Приход золотого юаня и китайского юаня
В 1948 году золотой юань заменил фаби по курсу 3 миллиона юаней фаби за 1 золотой юань. Одновременно для стабилизации контролируемых коммунистами регионов материкового Китая был введен юань Ренминби (обычно называемый RMB). В 1955 году была проведена переоценка юаня, в результате которой был введен новый юань Ренминби по курсу 1 новый юань к 10 000 старых юаней.
Юань на мировой бирже
В период контролируемой экономики китайский юань был привязан к нереалистичным обменным курсам, что привело к жесткому валютному регулированию. Когда экономика Китая начала открываться в 1978 году, юань в основном использовался внутри страны, в результате чего иностранцы начали использовать обменные сертификаты, что способствовало процветанию черного рынка.
С 1997 по 2005 год китайское правительство установило обменный курс юаня к доллару США в размере приблизительно 8,3 юаня за 1 доллар США. В 2005 году был введен более гибкий механизм обменного курса, скорректировший курс до 8,1 юаня за 1 доллар США. В 2009 году Китай инициировал пилотную программу, позволяющую определенным предприятиям в таких регионах, как Гуандун и Шанхай, вести торговлю с партнерами в Гонконге, Макао и отдельных странах. Эта программа затем стала действовать по всей стране и на международном уровне. Кроме того, Китай заключил прямые валютные торговые соглашения с Австралией, Японией, Таиландом, Россией и Вьетнамом, что позволило избавиться от необходимости конвертации в доллар США. В настоящее время стоимость юаня определяется управляемым плавающим курсом, определяемым корзиной иностранных валют.