Chinese Yuan RMB (CNY)

اليوان الصيني هو العملة الرسمية للصين. ومن الناحية التقنية، فإن اليوان هو الوحدة الأساسية لعملة الرنمينبي، غير أنه يشار إليه أحيانا على نحو بديل بالرنمينبي.

اسم العملة

Chinese Yuan RMB

رمز العملة

¥

سعر الصرف CNY

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
من CNY0.137211.073480.184880.128840.111300.2131111.378400.18747
إلى CNY7.287900.931555.409067.761258.984524.692310.087895.33424

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف يوان صيني