Chinese Yuan RMB (CNY)

اليوان الصيني هو العملة الرسمية للصين. ومن الناحية التقنية، فإن اليوان هو الوحدة الأساسية لعملة الرنمينبي، غير أنه يشار إليه أحيانا على نحو بديل بالرنمينبي.