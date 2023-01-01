Chinese Yuan RMB (CNY)
اليوان الصيني هو العملة الرسمية للصين. ومن الناحية التقنية، فإن اليوان هو الوحدة الأساسية لعملة الرنمينبي، غير أنه يشار إليه أحيانا على نحو بديل بالرنمينبي.
اسم العملة
Chinese Yuan RMB
رمز العملة
¥
سعر الصرف CNY
|USD
|HKD
|CAD
|EUR
|GBP
|AUD
|INR
|SGD
|من CNY
|0.13721
|1.07348
|0.18488
|0.12884
|0.11130
|0.21311
|11.37840
|0.18747
|إلى CNY
|7.28790
|0.93155
|5.40906
|7.76125
|8.98452
|4.69231
|0.08789
|5.33424
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.