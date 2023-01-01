يوان صيني إلى كواشا ملاوية

تحويل CNY إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
148832 mwk

1.00000 CNY = 148.83200 MWK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:4 UTC
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CNY إلى MWK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 MWK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59621.437391.66220.9649518.2107
1GBP1.155611.23165102.3831.661061.920851.115121.0445
1USD0.93830.811919183.12651.348651.559580.905317.0864
1INR0.01128720.009767270.012029910.01622410.01876150.01089060.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Malawian Kwacha
1 CNY148.83200 MWK
5 CNY744.16000 MWK
10 CNY1488.32000 MWK
20 CNY2976.64000 MWK
50 CNY7441.60000 MWK
100 CNY14883.20000 MWK
250 CNY37208.00000 MWK
500 CNY74416.00000 MWK
1000 CNY148832.00000 MWK
2000 CNY297664.00000 MWK
5000 CNY744160.00000 MWK
10000 CNY1488320.00000 MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / Chinese Yuan RMB
1 MWK0.00672 CNY
5 MWK0.03359 CNY
10 MWK0.06719 CNY
20 MWK0.13438 CNY
50 MWK0.33595 CNY
100 MWK0.67190 CNY
250 MWK1.67975 CNY
500 MWK3.35950 CNY
1000 MWK6.71900 CNY
2000 MWK13.43800 CNY
5000 MWK33.59500 CNY
10000 MWK67.19000 CNY