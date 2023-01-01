كرونة نروجية إلى كواشا ملاوية

تحويل NOK إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
100433 mwk

1.00000 NOK = 100.43300 MWK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:15 UTC
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NOK إلى MWK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 MWK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0656588.32051.436231.662870.964618.3576
1GBP1.15311.2288101.8421.656121.917451.1121921.1682
1USD0.93840.813802182.87951.347751.560430.905117.2267
1INR0.01132240.00981910.012065710.01626160.01882770.01092070.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Malawian Kwacha
1 NOK100.43300 MWK
5 NOK502.16500 MWK
10 NOK1004.33000 MWK
20 NOK2008.66000 MWK
50 NOK5021.65000 MWK
100 NOK10043.30000 MWK
250 NOK25108.25000 MWK
500 NOK50216.50000 MWK
1000 NOK100433.00000 MWK
2000 NOK200866.00000 MWK
5000 NOK502165.00000 MWK
10000 NOK1004330.00000 MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / كروني نرويجي
1 MWK0.00996 NOK
5 MWK0.04978 NOK
10 MWK0.09957 NOK
20 MWK0.19914 NOK
50 MWK0.49784 NOK
100 MWK0.99569 NOK
250 MWK2.48922 NOK
500 MWK4.97844 NOK
1000 MWK9.95689 NOK
2000 MWK19.91378 NOK
5000 MWK49.78445 NOK
10000 MWK99.56890 NOK