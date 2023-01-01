شيكل إسرائيلي جديد إلى كواشا ملاوية

تحويل ILS إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢٨٤٬٧٤٥ mwk

1.00000 ILS = 284.74500 MWK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:0 UTC
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ILS إلى MWK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 MWK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065988.6121.438751.660540.962418.3149
1GBP1.1528711.2288102.1541.658631.914321.1095221.114
1USD0.93820.813802183.13351.34981.557880.902817.1826
1INR0.01128520.00978910.012028810.01623650.01873940.01085960.206687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Malawian Kwacha
1 ILS284.74500 MWK
5 ILS1423.72500 MWK
10 ILS2847.45000 MWK
20 ILS5694.90000 MWK
50 ILS14237.25000 MWK
100 ILS28474.50000 MWK
250 ILS71186.25000 MWK
500 ILS142372.50000 MWK
1000 ILS284745.00000 MWK
2000 ILS569490.00000 MWK
5000 ILS1423725.00000 MWK
10000 ILS2847450.00000 MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / Israeli New Sheqel
1 MWK0.00351 ILS
5 MWK0.01756 ILS
10 MWK0.03512 ILS
20 MWK0.07024 ILS
50 MWK0.17560 ILS
100 MWK0.35119 ILS
250 MWK0.87798 ILS
500 MWK1.75595 ILS
1000 MWK3.51191 ILS
2000 MWK7.02382 ILS
5000 MWK17.55955 ILS
10000 MWK35.11910 ILS