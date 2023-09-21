شيكل إسرائيلي جديد إلى روبية هندية

تحويل ILS إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
21785.50 inr

1.00000 ILS = 21.78550 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:58 UTC
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ILS إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.6181.438571.660690.962718.3217
1GBP1.1524711.2286102.1351.6581.914011.1094821.1163
1USD0.93810.813935183.13131.34951.557880.903117.1873
1INR0.01128440.009790950.012029210.01623340.01873990.01086350.206749

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ورقة إسرائيلية جديدة

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الروبية الهندية
1 ILS21.78550 INR
5 ILS108.92750 INR
10 ILS217.85500 INR
20 ILS435.71000 INR
50 ILS1089.27500 INR
100 ILS2178.55000 INR
250 ILS5446.37500 INR
500 ILS10892.75000 INR
1000 ILS21785.50000 INR
2000 ILS43571.00000 INR
5000 ILS108927.50000 INR
10000 ILS217855.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Israeli New Sheqel
1 INR0.04590 ILS
5 INR0.22951 ILS
10 INR0.45902 ILS
20 INR0.91804 ILS
50 INR2.29510 ILS
100 INR4.59021 ILS
250 INR11.47553 ILS
500 INR22.95105 ILS
1000 INR45.90210 ILS
2000 INR91.80420 ILS
5000 INR229.51050 ILS
10000 INR459.02100 ILS