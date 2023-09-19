دولار أسترالي إلى روبية هندية

تحويل AUD إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٥٣٬٣٧٠٫٥٠ inr

1.00000 AUD = 53.37050 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:58 UTC
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AUD إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.0651588.32761.435561.654990.9579518.2084
1GBP1.1574111.23285102.2341.661571.915551.1087421.0752
1USD0.938950.811129182.9251.347751.553760.8994517.0947
1INR0.01132150.009781470.012059110.01625260.01873690.01084650.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الروبية الهندية
1 AUD53.37050 INR
5 AUD266.85250 INR
10 AUD533.70500 INR
20 AUD1067.41000 INR
50 AUD2668.52500 INR
100 AUD5337.05000 INR
250 AUD13342.62500 INR
500 AUD26685.25000 INR
1000 AUD53370.50000 INR
2000 AUD106741.00000 INR
5000 AUD266852.50000 INR
10000 AUD533705.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار أسترالي
1 INR0.01874 AUD
5 INR0.09368 AUD
10 INR0.18737 AUD
20 INR0.37474 AUD
50 INR0.93685 AUD
100 INR1.87369 AUD
250 INR4.68423 AUD
500 INR9.36845 AUD
1000 INR18.73690 AUD
2000 INR37.47380 AUD
5000 INR93.68450 AUD
10000 INR187.36900 AUD