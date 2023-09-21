دولار أسترالي إلى دولار سنغافوري

تحويل AUD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٨٧٨٫٣٨ sgd

1.00000 AUD = 0.87838 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:4 UTC
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AUD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0639588.22811.43421.656470.9572518.2184
1GBP1.1582811.23235102.1931.661211.918651.1087621.102
1USD0.939850.811458182.9251.3481.55690.899717.1234
1INR0.01133430.009785440.012059110.01625570.01877490.01084960.206493

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار سنغافورة
1 AUD0.87838 SGD
5 AUD4.39189 SGD
10 AUD8.78377 SGD
20 AUD17.56754 SGD
50 AUD43.91885 SGD
100 AUD87.83770 SGD
250 AUD219.59425 SGD
500 AUD439.18850 SGD
1000 AUD878.37700 SGD
2000 AUD1756.75400 SGD
5000 AUD4391.88500 SGD
10000 AUD8783.77000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار أسترالي
1 SGD1.13846 AUD
5 SGD5.69230 AUD
10 SGD11.38460 AUD
20 SGD22.76920 AUD
50 SGD56.92300 AUD
100 SGD113.84600 AUD
250 SGD284.61500 AUD
500 SGD569.23000 AUD
1000 SGD1138.46000 AUD
2000 SGD2276.92000 AUD
5000 SGD5692.30000 AUD
10000 SGD11384.60000 AUD