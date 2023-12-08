5000 دولار أسترالي إلى دولار سنغافوري

تحويل AUD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ aud
٤٬٤٢١٫٧٢ sgd

1.00000 AUD = 0.88434 SGD

Mid-market exchange rate at 08:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85821.07889.8961.4651.63210.943818.8412
1 GBP1.1652311.2562104.7561.707181.901891.0997421.9557
1 USD0.927650.796052183.39151.3591.5140.875517.4779
1 INR0.0111240.009545960.011991610.01629660.01815540.01049870.209589

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار سنغافورة
1 AUD0.88434 SGD
5 AUD4.42171 SGD
10 AUD8.84343 SGD
20 AUD17.68686 SGD
50 AUD44.21715 SGD
100 AUD88.43430 SGD
250 AUD221.08575 SGD
500 AUD442.17150 SGD
1000 AUD884.34300 SGD
2000 AUD1768.68600 SGD
5000 AUD4421.71500 SGD
10000 AUD8843.43000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار أسترالي
1 SGD1.13078 AUD
5 SGD5.65390 AUD
10 SGD11.30780 AUD
20 SGD22.61560 AUD
50 SGD56.53900 AUD
100 SGD113.07800 AUD
250 SGD282.69500 AUD
500 SGD565.39000 AUD
1000 SGD1130.78000 AUD
2000 SGD2261.56000 AUD
5000 SGD5653.90000 AUD
10000 SGD11307.80000 AUD