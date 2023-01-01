روبية هندية إلى يورو

تحويل INR إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١١٣٫٤٣ eur

1.00000 INR = 0.01134 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:2 UTC
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INR إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0631588.16171.433711.655090.9572518.2129
1GBP1.1580111.23115102.0931.660271.916631.1085121.091
1USD0.940650.812249182.9251.348551.556780.9004517.1311
1INR0.01134280.009794980.012059110.01626230.01877340.01085860.206585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الروبية الهندية / اليورو
1 INR0.01134 EUR
5 INR0.05671 EUR
10 INR0.11343 EUR
20 INR0.22686 EUR
50 INR0.56714 EUR
100 INR1.13428 EUR
250 INR2.83570 EUR
500 INR5.67140 EUR
1000 INR11.34280 EUR
2000 INR22.68560 EUR
5000 INR56.71400 EUR
10000 INR113.42800 EUR
معدلات التحويل اليورو / الروبية الهندية
1 EUR88.16170 INR
5 EUR440.80850 INR
10 EUR881.61700 INR
20 EUR1763.23400 INR
50 EUR4408.08500 INR
100 EUR8816.17000 INR
250 EUR22040.42500 INR
500 EUR44080.85000 INR
1000 EUR88161.70000 INR
2000 EUR176323.40000 INR
5000 EUR440808.50000 INR
10000 EUR881617.00000 INR