درهم إماراتي إلى روبية باكستانية

تحويل AED إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٧٩٬٩٠٧٫٤٠ pkr

1.00000 AED = 79.90740 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:39 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
50+ currencies in one account

AED إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 PKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.433971.656340.957618.2131
1GBP1.1580811.23185102.1511.660661.918171.1089821.0922
1USD0.94010.811787182.9251.34811.557150.900317.1224
1INR0.01133690.009789410.012059110.01625690.01877780.01085680.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الإمارات العربية المتحدة درهم

AED إلى USD

AED إلى INR

AED إلى PKR

AED إلى EUR

AED إلى GBP

AED إلى PHP

AED إلى CAD

AED إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Pakistani Rupee
1 AED79.90740 PKR
5 AED399.53700 PKR
10 AED799.07400 PKR
20 AED1598.14800 PKR
50 AED3995.37000 PKR
100 AED7990.74000 PKR
250 AED19976.85000 PKR
500 AED39953.70000 PKR
1000 AED79907.40000 PKR
2000 AED159814.80000 PKR
5000 AED399537.00000 PKR
10000 AED799074.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 PKR0.01251 AED
5 PKR0.06257 AED
10 PKR0.12515 AED
20 PKR0.25029 AED
50 PKR0.62572 AED
100 PKR1.25145 AED
250 PKR3.12862 AED
500 PKR6.25725 AED
1000 PKR12.51450 AED
2000 PKR25.02900 AED
5000 PKR62.57250 AED
10000 PKR125.14500 AED