درهم إماراتي إلى دولار أمريكي

تحويل AED إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
272.26 usd

1.00000 AED = 0.27226 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:42 UTC
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AED إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.433811.655820.9576518.2094
1GBP1.1580811.23185102.1511.660471.917571.1090321.0879
1USD0.94010.811787182.9251.347951.556660.900317.1189
1INR0.01133690.009789410.012059110.0162550.01877190.01085680.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار أمريكي
1 AED0.27226 USD
5 AED1.36129 USD
10 AED2.72257 USD
20 AED5.44514 USD
50 AED13.61285 USD
100 AED27.22570 USD
250 AED68.06425 USD
500 AED136.12850 USD
1000 AED272.25700 USD
2000 AED544.51400 USD
5000 AED1361.28500 USD
10000 AED2722.57000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 USD3.67300 AED
5 USD18.36500 AED
10 USD36.73000 AED
20 USD73.46000 AED
50 USD183.65000 AED
100 USD367.30000 AED
250 USD918.25000 AED
500 USD1836.50000 AED
1000 USD3673.00000 AED
2000 USD7346.00000 AED
5000 USD18365.00000 AED
10000 USD36730.00000 AED