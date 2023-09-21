فورنت مجري إلى دولار أمريكي

تحويل HUF إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
27.51 usd

1.00000 HUF = 0.00275 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:35 UTC
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HUF إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 USD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.06788.7041.439381.661220.9632518.3125
1GBP1.1519411.22915102.1841.658121.913671.1096121.0954
1USD0.93720.81357183.1341.3491.55690.9026517.1626
1INR0.01127350.009786250.012028810.01622680.01872770.01085780.206445

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار أمريكي
2000 HUF5.50182 USD
5000 HUF13.75455 USD
10000 HUF27.50910 USD
15000 HUF41.26365 USD
20000 HUF55.01820 USD
30000 HUF82.52730 USD
40000 HUF110.03640 USD
50000 HUF137.54550 USD
60000 HUF165.05460 USD
100000 HUF275.09100 USD
150000 HUF412.63650 USD
200000 HUF550.18200 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Hungarian Forint
1 USD363.51600 HUF
5 USD1817.58000 HUF
10 USD3635.16000 HUF
20 USD7270.32000 HUF
50 USD18175.80000 HUF
100 USD36351.60000 HUF
250 USD90879.00000 HUF
500 USD181758.00000 HUF
1000 USD363516.00000 HUF
2000 USD727032.00000 HUF
5000 USD1817580.00000 HUF
10000 USD3635160.00000 HUF