فورنت مجري إلى دولار أمريكي
تحويل HUF إلى USD بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى دولار أمريكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار أمريكي
|2000 HUF
|5.50182 USD
|5000 HUF
|13.75455 USD
|10000 HUF
|27.50910 USD
|15000 HUF
|41.26365 USD
|20000 HUF
|55.01820 USD
|30000 HUF
|82.52730 USD
|40000 HUF
|110.03640 USD
|50000 HUF
|137.54550 USD
|60000 HUF
|165.05460 USD
|100000 HUF
|275.09100 USD
|150000 HUF
|412.63650 USD
|200000 HUF
|550.18200 USD
|معدلات التحويل دولار أمريكي / Hungarian Forint
|1 USD
|363.51600 HUF
|5 USD
|1817.58000 HUF
|10 USD
|3635.16000 HUF
|20 USD
|7270.32000 HUF
|50 USD
|18175.80000 HUF
|100 USD
|36351.60000 HUF
|250 USD
|90879.00000 HUF
|500 USD
|181758.00000 HUF
|1000 USD
|363516.00000 HUF
|2000 USD
|727032.00000 HUF
|5000 USD
|1817580.00000 HUF
|10000 USD
|3635160.00000 HUF