ين ياباني إلى دولار أمريكي

تحويل JPY إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٦٧٫٧٧ usd

1.00000 JPY = 0.00678 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:31 UTC
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JPY إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066188.62971.436941.660850.963518.3106
1GBP1.1537411.23102.2551.657861.916191.1116221.1256
1USD0.9380.813008183.13451.347851.557880.903917.1753
1INR0.01128290.009779430.012028710.01621290.01873920.01087270.206597

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل ين ياباني / دولار أمريكي
100 JPY0.67771 USD
1000 JPY6.77713 USD
1500 JPY10.16569 USD
2000 JPY13.55426 USD
3000 JPY20.33139 USD
5000 JPY33.88565 USD
5400 JPY36.59650 USD
10000 JPY67.77130 USD
15000 JPY101.65695 USD
20000 JPY135.54260 USD
25000 JPY169.42825 USD
30000 JPY203.31390 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / ين ياباني
1 USD147.55500 JPY
5 USD737.77500 JPY
10 USD1475.55000 JPY
20 USD2951.10000 JPY
50 USD7377.75000 JPY
100 USD14755.50000 JPY
250 USD36888.75000 JPY
500 USD73777.50000 JPY
1000 USD147555.00000 JPY
2000 USD295110.00000 JPY
5000 USD737775.00000 JPY
10000 USD1475550.00000 JPY