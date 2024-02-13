Japon yeninden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile JPY → USD çevirin

10.000 jpy
66,62 usd

1.00000 JPY = 0.00666 USD

08:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10.7971620.931751.539291.354150.884257.19361.34745
1 GBP1.2544511.168851.930961.698711.109279.024011.69031
1 EUR1.073250.85554511.652041.453340.949037.720531.44615
1 AUD0.649650.5178760.60531110.8797240.5744534.673320.875371

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Japon yeninden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

JPY → USD

JPY → GBP

JPY → EUR

JPY → AUD

JPY → CAD

JPY → CHF

JPY → CNY

JPY → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / ABD Doları
100 JPY0.66616 USD
1000 JPY6.66156 USD
1500 JPY9.99234 USD
2000 JPY13.32312 USD
3000 JPY19.98468 USD
5000 JPY33.30780 USD
5400 JPY35.97242 USD
10000 JPY66.61560 USD
15000 JPY99.92340 USD
20000 JPY133.23120 USD
25000 JPY166.53900 USD
30000 JPY199.84680 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Japon Yeni
1 USD150.11500 JPY
5 USD750.57500 JPY
10 USD1501.15000 JPY
20 USD3002.30000 JPY
50 USD7505.75000 JPY
100 USD15011.50000 JPY
250 USD37528.75000 JPY
500 USD75057.50000 JPY
1000 USD150115.00000 JPY
2000 USD300230.00000 JPY
5000 USD750575.00000 JPY
10000 USD1501150.00000 JPY