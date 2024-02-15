Norveç kronundan ABD dolarına

Reel döviz kuru ile NOK → USD çevirin

1.000 nok
94,98 usd

1.00000 NOK = 0.09498 USD

15:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.9285583.01660.79437610.44971330.884.03256.92197
1 EUR1.07695189.40470.85551511.25381433.294.34277.4546
1 INR0.01204580.011185110.009568880.12587516.03150.04857460.0833806
1 GBP1.258851.16889104.505113.15441675.385.076128.71358

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / ABD Doları
1 NOK0.09498 USD
5 NOK0.47491 USD
10 NOK0.94982 USD
20 NOK1.89965 USD
50 NOK4.74912 USD
100 NOK9.49824 USD
250 NOK23.74560 USD
500 NOK47.49120 USD
1000 NOK94.98240 USD
2000 NOK189.96480 USD
5000 NOK474.91200 USD
10000 NOK949.82400 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Norveç Kronu
1 USD10.52830 NOK
5 USD52.64150 NOK
10 USD105.28300 NOK
20 USD210.56600 NOK
50 USD526.41500 NOK
100 USD1052.83000 NOK
250 USD2632.07500 NOK
500 USD5264.15000 NOK
1000 USD10528.30000 NOK
2000 USD21056.60000 NOK
5000 USD52641.50000 NOK
10000 USD105283.00000 NOK