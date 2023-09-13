Норвежские кроны в долларов сша

Сконвертируйте NOK в USD по реальному обменному курсу

1 000 nok
93,58 usd

1.00000 NOK = 0.09358 USD

Среднерыночный курс в 2:20 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса NOK к USD

1 мин. назад 1 NOK → 0 USD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861151.075389.11491.458381.677140.9588518.5372
1GBP1.1612411.24875103.491.693621.947671.1134521.5273
1USD0.929950.800801182.87451.356251.55970.891717.2391
1INR0.01122150.009662810.012066410.01636510.018820.01075960.208015

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в долларов сша

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for норвежская крона

NOK в USD

NOK в EUR

NOK в INR

NOK в GBP

NOK в SEK

NOK в KRW

NOK в PLN

NOK в DKK

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Норвежская крона / Доллар США
1 NOK0.09358 USD
5 NOK0.46792 USD
10 NOK0.93584 USD
20 NOK1.87168 USD
50 NOK4.67920 USD
100 NOK9.35840 USD
250 NOK23.39600 USD
500 NOK46.79200 USD
1000 NOK93.58400 USD
2000 NOK187.16800 USD
5000 NOK467.92000 USD
10000 NOK935.84000 USD
Обменные курсы Доллар США / Норвежская крона
1 USD10.68560 NOK
5 USD53.42800 NOK
10 USD106.85600 NOK
20 USD213.71200 NOK
50 USD534.28000 NOK
100 USD1068.56000 NOK
250 USD2671.40000 NOK
500 USD5342.80000 NOK
1000 USD10685.60000 NOK
2000 USD21371.20000 NOK
5000 USD53428.00000 NOK
10000 USD106856.00000 NOK