Датские кроны в доллары США

Сконвертируйте DKK в USD по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = $0,1437 USD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к USD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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USD
1 DKK в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,14660,1501
Низкий0,14370,1437
В среднем0,14540,1475
Изменение-1.92%-1.70%
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Соотношение 1 DKK к USD

За последние 30 дней максимальный курс DKK к USD составил 0,1466, а минимальный — 0,1437. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1454. Изменение курса DKK к USD в процентном соотношении составило -1.92.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к USD составил 0,1501, а минимальный — 0,1437. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1475. Изменение курса DKK к USD в процентном соотношении составило -1.70.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Доллар США
1 DKK0,14374 USD
5 DKK0,71869 USD
10 DKK1,43738 USD
20 DKK2,87476 USD
50 DKK7,18690 USD
100 DKK14,37380 USD
250 DKK35,93450 USD
500 DKK71,86900 USD
1000 DKK143,73800 USD
2000 DKK287,47600 USD
5000 DKK718,69000 USD
10000 DKK1 437,38000 USD
Обменные курсы Доллар США / Датская крона
1 USD6,95710 DKK
5 USD34,78550 DKK
10 USD69,57100 DKK
20 USD139,14200 DKK
50 USD347,85500 DKK
100 USD695,71000 DKK
250 USD1 739,27500 DKK
500 USD3 478,55000 DKK
1000 USD6 957,10000 DKK
2000 USD13 914,20000 DKK
5000 USD34 785,50000 DKK
10000 USD69 571,00000 DKK