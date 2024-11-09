Датские кроны в норвежские кроны

Сконвертируйте DKK в NOK по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = kr1,581 NOK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к NOK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NOK
1 DKK в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,60691,6069
Низкий1,56851,5599
В среднем1,58891,5805
Изменение0.52%-0.01%
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Соотношение 1 DKK к NOK

За последние 30 дней максимальный курс DKK к NOK составил 1,6069, а минимальный — 1,5685. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,5889. Изменение курса DKK к NOK в процентном соотношении составило 0.52.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к NOK составил 1,6069, а минимальный — 1,5599. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,5805. Изменение курса DKK к NOK в процентном соотношении составило -0.01.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

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DKK в SEK

DKK в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Норвежская крона
1 DKK1,58142 NOK
5 DKK7,90710 NOK
10 DKK15,81420 NOK
20 DKK31,62840 NOK
50 DKK79,07100 NOK
100 DKK158,14200 NOK
250 DKK395,35500 NOK
500 DKK790,71000 NOK
1000 DKK1 581,42000 NOK
2000 DKK3 162,84000 NOK
5000 DKK7 907,10000 NOK
10000 DKK15 814,20000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Датская крона
1 NOK0,63234 DKK
5 NOK3,16172 DKK
10 NOK6,32343 DKK
20 NOK12,64686 DKK
50 NOK31,61715 DKK
100 NOK63,23430 DKK
250 NOK158,08575 DKK
500 NOK316,17150 DKK
1000 NOK632,34300 DKK
2000 NOK1 264,68600 DKK
5000 NOK3 161,71500 DKK
10000 NOK6 323,43000 DKK