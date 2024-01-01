Индонезийские рупии в норвежские кроны
Сконвертируйте IDR в NOK по реальному обменному курсу
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|1 IDR в NOK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0007
|0,0007
|Низкий
|0,0006
|0,0006
|В среднем
|0,0007
|0,0007
|Изменить
|3.84%
|-1.01%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к NOK
За последние 30 дней максимальный курс IDR к NOK составил 0,0007, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0007. Изменение курса IDR к NOK в процентном соотношении составило 3.84.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к NOK составил 0,0007, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0007. Изменение курса IDR к NOK в процентном соотношении составило -1.01.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в норвежские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
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- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
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- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Норвежская крона / Индонезийская рупия
|1 NOK
|1 490,87000 IDR
|5 NOK
|7 454,35000 IDR
|10 NOK
|14 908,70000 IDR
|20 NOK
|29 817,40000 IDR
|50 NOK
|74 543,50000 IDR
|100 NOK
|149 087,00000 IDR
|250 NOK
|372 717,50000 IDR
|500 NOK
|745 435,00000 IDR
|1000 NOK
|1 490 870,00000 IDR
|2000 NOK
|2 981 740,00000 IDR
|5000 NOK
|7 454 350,00000 IDR
|10000 NOK
|14 908 700,00000 IDR