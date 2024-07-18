Евро в норвежские кроны

Сконвертируйте EUR в NOK по реальному обменному курсу

1 000 eur
11 760,10 nok

€1,000 EUR = kr11,76 NOK

Среднерыночный курс в 14:42
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1 EUR в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,781311,8585
Низкий11,288511,2885
В среднем11,480511,5589
Изменить3.46%0.14%
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Соотношение 1 EUR к NOK

За последние 30 дней максимальный курс EUR к NOK составил 11,7813, а минимальный — 11,2885. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,4805. Изменение курса EUR к NOK в процентном соотношении составило 3.46.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к NOK составил 11,8585, а минимальный — 11,2885. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,5589. Изменение курса EUR к NOK в процентном соотношении составило 0.14.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8851,3783,6171,485156,5953,93
1 GBP1,29811,1481,778108,5311,927203,2525,1
1 CHF1,1310,87111,54894,5311,679177,0344,442
1 CAD0,730,5630,646161,0521,084114,3362,869

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Как произвести расчет конвертации из евро в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Норвежская крона
1 EUR11,76010 NOK
5 EUR58,80050 NOK
10 EUR117,60100 NOK
20 EUR235,20200 NOK
50 EUR588,00500 NOK
100 EUR1 176,01000 NOK
250 EUR2 940,02500 NOK
500 EUR5 880,05000 NOK
1000 EUR11 760,10000 NOK
2000 EUR23 520,20000 NOK
5000 EUR58 800,50000 NOK
10000 EUR117 601,00000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Евро
1 NOK0,08503 EUR
5 NOK0,42517 EUR
10 NOK0,85034 EUR
20 NOK1,70067 EUR
50 NOK4,25169 EUR
100 NOK8,50337 EUR
250 NOK21,25843 EUR
500 NOK42,51685 EUR
1000 NOK85,03370 EUR
2000 NOK170,06740 EUR
5000 NOK425,16850 EUR
10000 NOK850,33700 EUR