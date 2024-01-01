Австралийский доллар (AUD)
Австралийский доллар — это официальная валюта Австралии. Код валюты — AUD; символ — $, A$ или AU$. Его чаще всего обменивают на британский фунт и он является необеспеченной валютой. Это пятая самая торгуемая валюта в мире после доллара США, евро, японской иены и фунта стерлинга. Коэффициент конвертации достигает 5-значных цифр.
Название валюты
Австралийский доллар
Символ валюты
A$
Обменный курс для AUD
|USD
|GBP
|INR
|EUR
|NZD
|JPY
|CAD
|SGD
|Из AUD
|0.67365
|0.51893
|56.33660
|0.61650
|1.10880
|105.32900
|0.92159
|0.90340
|В AUD
|1.48445
|1.92704
|0.01775
|1.62206
|0.90188
|0.00949
|1.08508
|1.10693
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