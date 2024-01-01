Австралийский доллар (AUD)

Австралийский доллар — это официальная валюта Австралии. Код валюты — AUD; символ — $, A$ или AU$. Его чаще всего обменивают на британский фунт и он является необеспеченной валютой. Это пятая самая торгуемая валюта в мире после доллара США, евро, японской иены и фунта стерлинга. Коэффициент конвертации достигает 5-значных цифр.

Название валюты

Австралийский доллар

A$

Обменный курс для AUD

 USD GBP INR EUR NZD JPY CAD SGD
Из AUD0.67365 0.51893 56.33660 0.61650 1.10880 105.32900 0.92159 0.90340
В AUD1.48445 1.92704 0.01775 1.62206 0.90188 0.00949 1.08508 1.10693

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