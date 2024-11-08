Австралийские доллары в датские кроны

Сконвертируйте AUD в DKK по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = kr4,577 DKK

Среднерыночный курс в 19:17
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса AUD к DKK

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

DKK
1 AUD в DKKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,61554,6485
Низкий4,50704,4705
В среднем4,56824,5543
Изменение-0.03%1.87%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AUD к DKK

За последние 30 дней максимальный курс AUD к DKK составил 4,6155, а минимальный — 4,5070. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,5682. Изменение курса AUD к DKK в процентном соотношении составило -0.03.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к DKK составил 4,6485, а минимальный — 4,4705. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,5543. Изменение курса AUD к DKK в процентном соотношении составило 1.87.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AUD к DKK

Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3910,9341,679152,7251,3921,328
1 GBP1,2911108,9441,2052,167197,161,7961,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39511,798163,581,4911,423

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в датские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и DKK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в DKK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Датская крона
1 AUD4,57660 DKK
5 AUD22,88300 DKK
10 AUD45,76600 DKK
20 AUD91,53200 DKK
50 AUD228,83000 DKK
100 AUD457,66000 DKK
250 AUD1 144,15000 DKK
500 AUD2 288,30000 DKK
1000 AUD4 576,60000 DKK
2000 AUD9 153,20000 DKK
5000 AUD22 883,00000 DKK
10000 AUD45 766,00000 DKK
Обменные курсы Датская крона / Австралийский доллар
1 DKK0,21850 AUD
5 DKK1,09252 AUD
10 DKK2,18503 AUD
20 DKK4,37006 AUD
50 DKK10,92515 AUD
100 DKK21,85030 AUD
250 DKK54,62575 AUD
500 DKK109,25150 AUD
1000 DKK218,50300 AUD
2000 DKK437,00600 AUD
5000 DKK1 092,51500 AUD
10000 DKK2 185,03000 AUD