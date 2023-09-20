دولار أسترالي إلى كرونة دنماركية

تحويل AUD إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٤٬٥٠٤٫٩٢ dkk

1.00000 AUD = 4.50492 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:56 UTC
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AUD إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.065188.32341.435381.654650.95818.2081
1GBP1.1574111.2328102.231.661381.915181.108821.075
1USD0.93890.811162182.9251.347651.553520.8994517.0952
1INR0.0113220.009781870.012059110.01625140.0187340.01084650.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / كرونة دانمركية
1 AUD4.50492 DKK
5 AUD22.52460 DKK
10 AUD45.04920 DKK
20 AUD90.09840 DKK
50 AUD225.24600 DKK
100 AUD450.49200 DKK
250 AUD1126.23000 DKK
500 AUD2252.46000 DKK
1000 AUD4504.92000 DKK
2000 AUD9009.84000 DKK
5000 AUD22524.60000 DKK
10000 AUD45049.20000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / دولار أسترالي
1 DKK0.22198 AUD
5 DKK1.10990 AUD
10 DKK2.21980 AUD
20 DKK4.43960 AUD
50 DKK11.09900 AUD
100 DKK22.19800 AUD
250 DKK55.49500 AUD
500 DKK110.99000 AUD
1000 DKK221.98000 AUD
2000 DKK443.96000 AUD
5000 DKK1109.90000 AUD
10000 DKK2219.80000 AUD