روبية إندونيسية إلى كرونة دنماركية

تحويل IDR إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٤٥٤٫٢٨ dkk

1.00000 IDR = 0.00045 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:40 UTC
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IDR إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.067288.69361.43881.661270.9635518.3136
1GBP1.1520711.22945102.1781.657541.913841.1100821.0979
1USD0.937050.813372183.10871.34821.556660.9028517.1604
1INR0.01127480.009786840.012032410.01622210.01873040.01086350.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / كرونة دانمركية
1 IDR0.00045 DKK
5 IDR0.00227 DKK
10 IDR0.00454 DKK
20 IDR0.00909 DKK
50 IDR0.02271 DKK
100 IDR0.04543 DKK
250 IDR0.11357 DKK
500 IDR0.22714 DKK
1000 IDR0.45428 DKK
2000 IDR0.90856 DKK
5000 IDR2.27140 DKK
10000 IDR4.54279 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / الروبية الإندونيسية
1 DKK2201.29000 IDR
5 DKK11006.45000 IDR
10 DKK22012.90000 IDR
20 DKK44025.80000 IDR
50 DKK110064.50000 IDR
100 DKK220129.00000 IDR
250 DKK550322.50000 IDR
500 DKK1100645.00000 IDR
1000 DKK2201290.00000 IDR
2000 DKK4402580.00000 IDR
5000 DKK11006450.00000 IDR
10000 DKK22012900.00000 IDR