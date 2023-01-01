الروبية الهندية (INR)

الروبية الهندية هي عملة الهند. رمز العملة للروبي هو INR، ورمزه هو <unk> . وينبع هذا الرمز من العلم الهندي ويضم الخطوط الأفقية للعلم. ولا يسمح للأجانب عموما بأخذ إيرادات الهجرة والتجنيس من الهند أو خارجها، ولذلك يجب أن يتم صرف العملات داخل البلد.

اسم العملة

الروبية الهندية

رمز العملة

سعر الصرف INR

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
من INR0.012060.016250.011330.044290.009780.018743.539340.01648
إلى INR82.9250061.5376088.2820022.57690102.2050053.374700.2825460.68200

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف روبية هندية