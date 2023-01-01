الروبية الهندية (INR)

الروبية الهندية هي عملة الهند. رمز العملة للروبي هو INR، ورمزه هو <unk> . وينبع هذا الرمز من العلم الهندي ويضم الخطوط الأفقية للعلم. ولا يسمح للأجانب عموما بأخذ إيرادات الهجرة والتجنيس من الهند أو خارجها، ولذلك يجب أن يتم صرف العملات داخل البلد.