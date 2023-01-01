الروبية الهندية (INR)
الروبية الهندية هي عملة الهند. رمز العملة للروبي هو INR، ورمزه هو <unk> . وينبع هذا الرمز من العلم الهندي ويضم الخطوط الأفقية للعلم. ولا يسمح للأجانب عموما بأخذ إيرادات الهجرة والتجنيس من الهند أو خارجها، ولذلك يجب أن يتم صرف العملات داخل البلد.
اسم العملة
الروبية الهندية
رمز العملة
₹
سعر الصرف INR
|USD
|CAD
|EUR
|AED
|GBP
|AUD
|PKR
|SGD
|من INR
|0.01206
|0.01625
|0.01133
|0.04429
|0.00978
|0.01874
|3.53934
|0.01648
|إلى INR
|82.92500
|61.53760
|88.28200
|22.57690
|102.20500
|53.37470
|0.28254
|60.68200
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.