روبية هندية إلى دولار ناميبي

تحويل INR إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٢٬٢٨٠٫٣١ nad

1.00000 INR = 0.22803 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:8 UTC
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INR إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0630588.15341.433631.655070.9572518.2077
1GBP1.1580111.23105102.0851.660191.916631.1085121.0852
1USD0.94070.812315182.9251.34861.55690.900517.1278
1INR0.01134390.009795780.012059110.01626290.01877490.01085920.206546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Namibian Dollar
1 INR0.22803 NAD
5 INR1.14016 NAD
10 INR2.28031 NAD
20 INR4.56062 NAD
50 INR11.40155 NAD
100 INR22.80310 NAD
250 INR57.00775 NAD
500 INR114.01550 NAD
1000 INR228.03100 NAD
2000 INR456.06200 NAD
5000 INR1140.15500 NAD
10000 INR2280.31000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / الروبية الهندية
1 NAD4.38536 INR
5 NAD21.92680 INR
10 NAD43.85360 INR
20 NAD87.70720 INR
50 NAD219.26800 INR
100 NAD438.53600 INR
250 NAD1096.34000 INR
500 NAD2192.68000 INR
1000 NAD4385.36000 INR
2000 NAD8770.72000 INR
5000 NAD21926.80000 INR
10000 NAD43853.60000 INR