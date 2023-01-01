روبية إندونيسية إلى دولار ناميبي

تحويل IDR إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
١٬٢٢٧٫٣٥ nad

1.00000 IDR = 0.00123 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:41 UTC
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IDR إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.066488.64841.439111.662090.963718.3135
1GBP1.1522711.2289102.1571.65841.915371.1104521.1041
1USD0.937750.813736183.12871.34951.55860.903717.1732
1INR0.01128050.009788870.012029510.01623390.01874930.01087110.206586

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Namibian Dollar
1 IDR0.00123 NAD
5 IDR0.00614 NAD
10 IDR0.01227 NAD
20 IDR0.02455 NAD
50 IDR0.06137 NAD
100 IDR0.12274 NAD
250 IDR0.30684 NAD
500 IDR0.61368 NAD
1000 IDR1.22735 NAD
2000 IDR2.45470 NAD
5000 IDR6.13675 NAD
10000 IDR12.27350 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / الروبية الإندونيسية
1 NAD814.76400 IDR
5 NAD4073.82000 IDR
10 NAD8147.64000 IDR
20 NAD16295.28000 IDR
50 NAD40738.20000 IDR
100 NAD81476.40000 IDR
250 NAD203691.00000 IDR
500 NAD407382.00000 IDR
1000 NAD814764.00000 IDR
2000 NAD1629528.00000 IDR
5000 NAD4073820.00000 IDR
10000 NAD8147640.00000 IDR