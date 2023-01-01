دولار أسترالي إلى دولار ناميبي

تحويل AUD إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
12141.40 nad

1.00000 AUD = 12.14140 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:1 UTC
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AUD إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063888.21561.43391.656490.9571518.2169
1GBP1.1582111.23215102.1761.660811.918641.1085821.0998
1USD0.940.811589182.9251.34791.557150.8997517.1244
1INR0.01133590.009787030.012059110.01625440.01877780.01085020.206505

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Namibian Dollar
1 AUD12.14140 NAD
5 AUD60.70700 NAD
10 AUD121.41400 NAD
20 AUD242.82800 NAD
50 AUD607.07000 NAD
100 AUD1214.14000 NAD
250 AUD3035.35000 NAD
500 AUD6070.70000 NAD
1000 AUD12141.40000 NAD
2000 AUD24282.80000 NAD
5000 AUD60707.00000 NAD
10000 AUD121414.00000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / دولار أسترالي
1 NAD0.08236 AUD
5 NAD0.41181 AUD
10 NAD0.82363 AUD
20 NAD1.64725 AUD
50 NAD4.11813 AUD
100 NAD8.23626 AUD
250 NAD20.59065 AUD
500 NAD41.18130 AUD
1000 NAD82.36260 AUD
2000 NAD164.72520 AUD
5000 NAD411.81300 AUD
10000 NAD823.62600 AUD