يوان صيني إلى دولار ناميبي

تحويل CNY إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٢٬٥٧٦٫٨٦ nad

1.00000 CNY = 2.57686 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:5 UTC
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CNY إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59361.437441.66220.964918.2092
1GBP1.155611.23165102.381.661131.920851.1150421.0427
1USD0.93830.811919183.1241.34871.559580.9052517.085
1INR0.01128750.009767560.012030210.01622520.0187620.01089040.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Namibian Dollar
1 CNY2.57686 NAD
5 CNY12.88430 NAD
10 CNY25.76860 NAD
20 CNY51.53720 NAD
50 CNY128.84300 NAD
100 CNY257.68600 NAD
250 CNY644.21500 NAD
500 CNY1288.43000 NAD
1000 CNY2576.86000 NAD
2000 CNY5153.72000 NAD
5000 CNY12884.30000 NAD
10000 CNY25768.60000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / Chinese Yuan RMB
1 NAD0.38807 CNY
5 NAD1.94034 CNY
10 NAD3.88069 CNY
20 NAD7.76138 CNY
50 NAD19.40345 CNY
100 NAD38.80690 CNY
250 NAD97.01725 CNY
500 NAD194.03450 CNY
1000 NAD388.06900 CNY
2000 NAD776.13800 CNY
5000 NAD1940.34500 CNY
10000 NAD3880.69000 CNY