يورو إلى دولار ناميبي

تحويل EUR إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٢٠٬٠٩٢٫٨٠ nad

1.00000 EUR = 20.09280 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:39 UTC
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EUR إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063788.20731.434131.655690.9575518.2104
1GBP1.1579411.23165102.1351.660571.917111.1087921.0857
1USD0.94010.811919182.9251.348251.556540.900217.1199
1INR0.01133690.0097910.012059110.01625870.01877050.01085560.20645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Namibian Dollar
1 EUR20.09280 NAD
5 EUR100.46400 NAD
10 EUR200.92800 NAD
20 EUR401.85600 NAD
50 EUR1004.64000 NAD
100 EUR2009.28000 NAD
250 EUR5023.20000 NAD
500 EUR10046.40000 NAD
1000 EUR20092.80000 NAD
2000 EUR40185.60000 NAD
5000 EUR100464.00000 NAD
10000 EUR200928.00000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / اليورو
1 NAD0.04977 EUR
5 NAD0.24885 EUR
10 NAD0.49769 EUR
20 NAD0.99538 EUR
50 NAD2.48846 EUR
100 NAD4.97692 EUR
250 NAD12.44230 EUR
500 NAD24.88460 EUR
1000 NAD49.76920 EUR
2000 NAD99.53840 EUR
5000 NAD248.84600 EUR
10000 NAD497.69200 EUR