دولار أمريكي إلى فرنك سويسري

تحويل USD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٩٠٠٫٤٥ chf

1.00000 USD = 0.90045 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:16 UTC
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USD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0633588.17831.433871.656050.957518.2085
1GBP1.1578111.23115102.0931.660141.917381.108621.0818
1USD0.940450.812249182.9251.348451.557390.9004517.1237
1INR0.01134070.009794980.012059110.01626110.01878070.01085860.206496

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / الفرنك السويسري
1 USD0.90045 CHF
5 USD4.50225 CHF
10 USD9.00450 CHF
20 USD18.00900 CHF
50 USD45.02250 CHF
100 USD90.04500 CHF
250 USD225.11250 CHF
500 USD450.22500 CHF
1000 USD900.45000 CHF
2000 USD1800.90000 CHF
5000 USD4502.25000 CHF
10000 USD9004.50000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار أمريكي
1 CHF1.11056 USD
5 CHF5.55280 USD
10 CHF11.10560 USD
20 CHF22.21120 USD
50 CHF55.52800 USD
100 CHF111.05600 USD
250 CHF277.64000 USD
500 CHF555.28000 USD
1000 CHF1110.56000 USD
2000 CHF2221.12000 USD
5000 CHF5552.80000 USD
10000 CHF11105.60000 USD